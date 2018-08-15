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"Венка не хватает": в сети завелись из-за голого "аполлона" на украинском пляже

27.8тЧитать новость на украинском

В курортном городе Кирилловка (Запорожская область) мужчина вышел загорать голым на общий пляж (пролистайте вниз, чтобы посмотреть видео).

Пикантное видео со смельчаком появилось в Instagram на страничке "Это Запорожье". На записи видно, как молодой мужчина лежит на розовом покрывале голышом и беззаботно подставляет свое тело лучам солнца, время от времени отвлекаясь лишь на опрыскивание своего тела водой.

При этом пляж забит людьми, которые просто проходят мимо. Замечание молодому человеку так никто и не решился сделать.

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В комментариях под видео разразился спор касательно корректности поведения мужчины.

Также люди иронично предположили, что на самом деле мужчина – натурщик, с которого рисует картину художник, который на видео не попал. А еще отдыхающего прозвали "аполлоном".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее продавец на пляже в Украине в образе зайчика стал звездой в сети.

Тема
Zaporizhzhia.City
Место
УкраинаЗапорожье
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