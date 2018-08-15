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"Вінка не вистачає": в мережі завелися через голого "аполлона" на українському пляжі

27.8тЧитати новину російською

У курортному місті Кирилівка (Запорізька область) чоловік вийшов засмагати голим на загальний пляж (прокрутіть вниз, щоб подивитися відео).

Пікантне відео зі сміливцем з'явилося в Instagram на сторінці "Це Запоріжжя". На записі видно, як молодий чоловік лежить на рожевому покривалі голяка і безтурботно підставляє своє тіло променям сонця, час від часу відволікаючись лише на обприскування свого тіла водою.

При цьому пляж забитий людьми, які просто проходять повз. Зауваження молодій людині так ніхто і не наважився зробити.

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У коментарях під відео розгорнулаяс суперечка щодо коректності поведінки чоловіка.

Також люди іронічно припустили, що насправді чоловік - натурник, з якого малює картину художник. А ще хлопця прозвали "аполлоном".

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше продавець на пляжі в Україні в образі зайчика став зіркою в мережі .

Тема
Zaporizhzhia.City
Місце
УкраїнаЗапоріжжя
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