"Вінка не вистачає": в мережі завелися через голого "аполлона" на українському пляжі

У курортному місті Кирилівка (Запорізька область) чоловік вийшов засмагати голим на загальний пляж (прокрутіть вниз, щоб подивитися відео).

Пікантне відео зі сміливцем з'явилося в Instagram на сторінці "Це Запоріжжя". На записі видно, як молодий чоловік лежить на рожевому покривалі голяка і безтурботно підставляє своє тіло променям сонця, час від часу відволікаючись лише на обприскування свого тіла водою.

При цьому пляж забитий людьми, які просто проходять повз. Зауваження молодій людині так ніхто і не наважився зробити.

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У коментарях під відео розгорнулаяс суперечка щодо коректності поведінки чоловіка.

Також люди іронічно припустили, що насправді чоловік - натурник, з якого малює картину художник. А ще хлопця прозвали "аполлоном".

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