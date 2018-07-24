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"Зайка с креветками": продавец на пляже в Украине стал звездой в сети

2.4тЧитать новость на украинском

В сети появилось видео, как на одном из пляжей в курортном городе Железный порт продавец необычным способом завлекал покупателей.

Мужчина с обнаженным торсов и ушами зайца продавал креветки. Видео опубликовала Мила Лобачева в Facebook

Необычный продавец также порадовал отдыхающих своими речевками: "Кто у зайца не покупает - того заец покусает", "Кто купил креветки у зайца, у того будут крепкие...зубы", "Эти креветки для хорошего загара, а эти для любви без перегара".

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Как ранее писал CityOboz, обнаженный кондуктор покорил Мариуполь.

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