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В Черновцах ненасытная пара занялась сексом прямо в кафе: кадры 18+

2.8т Читать материал на украинском

В понедельник, 12 августа, в Черновцах пара в состоянии алкогольного опьянения занялась сексом прямо на летней площадке кафе, что вызвало возмущение у очевидцев.

Инцидент произошел утром по улице Бережанской. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на данные полиции. Нетрезвые мужчина и женщина занялись сексом на стуле, не реагируя на прохожих. Видео, которое удалось снять свидетелям, было удалено.

"Патрульные, прибыв на место происшествия, пресекли правонарушение. Пытались провести беседу с гражданами, которые не реагировали на просьбу патрульных, ругались и не видели в своих действиях никакого нарушения законодательства. Инспекторы опросили свидетелей и вызвали следственно-оперативную группу Шевченковского отделения полиции", – рассказали правоохранители.

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Иллюстрация

Иллюстрация

Также стало известно, что нарушителей доставили в Черновицкий областной наркодиспансер, где они прошли освидетельствование на состояние опьянения. Экспертиза подтвердила, что пара была нетрезвой.

В Черновцах ненасытная пара занялась сексом прямо в кафе: кадры 18+

Скриншот из видео

В Черновцах ненасытная пара занялась сексом прямо в кафе: кадры 18+

Скриншот из видео

В Черновцах ненасытная пара занялась сексом прямо в кафе: кадры 18+

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве полиция задержала мужчину и женщину, которые занялись сексом на глазах у прохожих.

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Место
Украина Черновцы
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