У Чернівцях ненаситна пара зайнялася сексом прямо в кафе: кадри 18+

У понеділок, 12 серпня, в Чернівцях пара в стані алкогольного сп'яніння зайнялася сексом прямо на літньому майданчику кафе, що викликало обурення у очевидців.

Інцидент трапився вранці по вулиці Бережанській. Про це пише УНІАН з посиланням на дані поліції. Нетверезі чоловік і жінка зайнялися сексом на стільці, не реагуючи на перехожих. Відео, яке вдалося зняти свідкам, було видалено.

"Патрульні, прибувши на місце події, припинили правопорушення. Намагалися провести бесіду з громадянами, які не реагували на прохання патрульних, лаялися і не бачили в своїх діях жодного порушення законодавства. Інспектори опитали свідків і викликали слідчо-оперативну групу Шевченківського відділення поліції", – розповіли правоохоронці.

Ілюстрація

Також стало відомо, що порушників доставили до Чернівецького обласного наркодиспансеру, де вони пройшли огляд на стан сп'яніння. Експертиза підтвердила, що пара була нетверезою.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві поліція затримала чоловіка і жінку, які зайнялися сексом на очах у перехожих.

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