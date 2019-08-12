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У Чернівцях ненаситна пара зайнялася сексом прямо в кафе: кадри 18+

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У понеділок, 12 серпня, в Чернівцях пара в стані алкогольного сп'яніння зайнялася сексом прямо на літньому майданчику кафе, що викликало обурення у очевидців.

Інцидент трапився вранці по вулиці Бережанській. Про це пише УНІАН з посиланням на дані поліції. Нетверезі чоловік і жінка зайнялися сексом на стільці, не реагуючи на перехожих. Відео, яке вдалося зняти свідкам, було видалено.

"Патрульні, прибувши на місце події, припинили правопорушення. Намагалися провести бесіду з громадянами, які не реагували на прохання патрульних, лаялися і не бачили в своїх діях жодного порушення законодавства. Інспектори опитали свідків і викликали слідчо-оперативну групу Шевченківського відділення поліції", – розповіли правоохоронці.

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Ілюстрація

Ілюстрація

Також стало відомо, що порушників доставили до Чернівецького обласного наркодиспансеру, де вони пройшли огляд на стан сп'яніння. Експертиза підтвердила, що пара була нетверезою.

У Чернівцях ненаситна пара зайнялася сексом прямо в кафе: кадри 18+

Скріншот з відео

У Чернівцях ненаситна пара зайнялася сексом прямо в кафе: кадри 18+

Скріншот з відео

У Чернівцях ненаситна пара зайнялася сексом прямо в кафе: кадри 18+

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві поліція затримала чоловіка і жінку, які зайнялися сексом на очах у перехожих.

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Місце
Україна Чернівці
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Исаев Максим
Исаев Максим
Ой, ну шо вы право: Украина - европейская держава, а в Европе все так делают!
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