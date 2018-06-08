В центре Львова пара занималась сексом на крыше дома и попала на видео. 18+

Во Львове заметили пару, которая занималась сексом на крыше дома. Видео опубликовали на странице "To Lwów, kuЯwa" в социальной сети Facebook.

"Ходите по улицам, голову даже вверх не поднимаете, а там такая архитектура, и не только. Нам здесь подогнали одно интересное эксклюзивное видео. Поэтому вот вам немного экстремальной львовской любви на крыше одного из самых высоких зданий в центре города", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что видео сделано на углу улиц Сечевых Стрельцов и Гнатюка.

"Оттуда открывается прекрасный вид на старый Львов, однако данной молодой парочке явно не до него. Говорят, за кадром остались еще ярче моменты, однако, как только любовники заметили зрителей, очень поспешно скрылись. Но главное, что все остались живы", - добавили пользователи.

Как сообщал CityOboz, в Одессе засняли нудиста на крыше дома.