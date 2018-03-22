Зона любви и геокупол: как изменится Певческое поле

В Киеве прошла презентация новой концепции Печерского ландшафтного парка "Певческое поле".
Как сообщает "Информатор", в течение 2018 года зону отдыха будут реконструировать и модернизировать.
По словам начальника отдела садово-паркового хозяйства "Киевзеленстроя" Елены Зубковой, в этом году парк планируют превратить в полноценную зону отдыха для всей семьи, где будут современные детские развлечения для любых возрастных групп.
Инфраструктурой будет заниматься "Киевзеленстрой", а вот наполнением локаций и зон — компания Grand Event.
"Мы изучали мировую практику. Наш идейный вдохновитель — Central Park Нью-Йорка, в котором есть абсолютно все для отдыха. Мы планируем повысить туристическую привлекательность города за счет новой уникальной локации. Также нам нужна новая площадка для проведения масштабных международных выставок, open-space мероприятий", — поделился планами руководитель компании Денис Погорелко.
Территория Певческого поля будет разбита на зоны:
Зона активного отдыха - веревочный парк, всесезонная tubing-горка, велопоинт, канатный троллей, аренда сигвеев.
Зона для влюбленных - фотозоны для свадеб, возможность проведения выездных церемоний на территории парка с установкой арок, кинотеатр под открытым небом с мягкими креслами.
Детская зона - парк развлечений, animal park, детский фудкорт.
Релакс-зона, где можно будет купить напитки, еду, отдохнуть на мягких пуфиках и подстилках.
Сцена для проведения концертов. Конструкция покрытия для нее значительно расширит возможности ее использования, модульные сиденья позволят использовать центральную локацию парка для проведения разноформатных фестивалей.
Японский сад — изюминка парка. Там будет домик для чайных церемоний и мини-музей японской культуры.
Гастро-зона будет локализована в виде стилизованных домиков с кухней разных стран.
Геокупол для проведения международных выставок круглый год, он будет отапливаться.
Ремонтные работы начнутся уже в апреле, в планах закончить реконструкцию парка в 2018 году.
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