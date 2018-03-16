Как будет выглядеть Контрактовая площадь: новые эскизы

В Киеве завершили эскизный проект пешеходной Контрактовой площади и части улицы Сагайдачного.

После этого он должен пройти экспертизу в "Укргосстройэкспертизе", сообщает "Хмарочос".

Архитекторы, работающие над проектом, отметили, что проекты трансформации пространств почти всегда долгосрочные.

Уже начались подготовительные работы для реализации проекта реконструкции площади - расчистка среды: на Контрактовой убрали киоски, начали дорожный эксперимент, убрав огромную парковку и сделав будущую территорию реализации проекта пешеходной зоной.

Напомним, летом 2017 года в сквере №3 на Контрактовой снесли МАФы с уличной едой и установили стенд с изображением проекта "Киевская гостиная".

Осенью 2017 состоялась реконструкция сквера. А с августа по октябрь 2017 команда дизайнеров "Агенты перемен" осуществляла урбанистическое исследования территории Подола в радиусе одного километра вокруг Контрактовой площади.

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