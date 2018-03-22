Зона любові і геокупол: як зміниться Співоче поле

У Києві пройшла презентація нової концепції Печерського ландшафтного парку "Співоче поле".

Як повідомляє "Інформатор", протягом 2018 року зону відпочинку реконструюватимуть і модернізувати.

За словами начальника відділу садово-паркового господарства "Київзеленбуду" Олени Зубкової, в цьому році парк планують перетворити на повноцінну зону відпочинку для всієї родини, де будуть сучасні дитячі розваги.

Інфраструктурою буде займатися "Київзеленбуд", а ось наповненням локацій і зон - компанія Grand Event.

"Ми вивчали світову практику. Наш ідейний натхненник - Central Park Нью-Йорка, в якому є абсолютно все для відпочинку. Ми плануємо підвищити туристичну привабливість міста за рахунок нової унікальної локації. Також нам потрібна новий майданчик для проведення масштабних міжнародних виставок, open-space заходів", - поділився планами керівник компанії Денис Погорілко.

Територія Співочого поля буде розбита на зони:

Зона активного відпочинку - мотузковий парк, всесезонна tubing-гірка, велопоінт, оренда сігвеїв.

Зона для закоханих - фотозони для весіль, можливість проведення виїзних церемоній на території парку з установкою арок, кінотеатр під відкритим небом з м'якими кріслами.

Дитяча зона - парк розваг, animal park, дитячий фудкорт.

Релакс-зона, де можна буде купити напої, їжу, відпочити на м'яких пуфиках і підстилках.

Сцена для проведення концертів. Конструкція покриття для неї значно розширить можливості її використання, модульні сидіння дозволять використовувати центральну локацію парку для проведення різноформатних фестивалів.

Японський сад - родзинка парку. Там буде будиночок для чайних церемоній і міні-музей японської культури.

Гастро-зона буде локалізована у вигляді стилізованих будиночків з кухнею різних країн.

Геокупол для проведення міжнародних виставок круглий рік, він буде опалюватися.

Ремонтні роботи розпочнуться вже в квітні, в планах закінчити реконструкцію парку в 2018 році.

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