Мы на Facebook
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
LTE планшета Участвовать
Приз
Регистрация
КияниМедОбоз

/Новости

Вывозят трупы: в Киеве обнаружили нелегальный дом престарелых

7.3тЧитать материал на украинском

В Святошинском районе Киева на территории садового товарищества "Зв’язківець" нелегально работает дом престарелых. Люди, которые живут по соседству, постоянно жалуются на ужасную вонь и ненадлежащий уход за стариками.

По словам одной из пациенток, там проживают около 30 человек. В самом здании нарушены нормы пожарной безопасности. Об этом сообщает "Информатор".

Вывозят трупы: в Киеве обнаружили нелегальный дом престарелых
Новости
Требовал доллары: в Одессе таксист оскандалился с иностранным туристом

Никакой лицензии на медицинское обслуживание больных у хозяйки нет, а расходные материалы и продукты жизнедеятельности стариков не утилизируются должным образом. На улице около дома воняет фекалиями. Очевидцы утверждают, что видят, как иногда из подвала выносят трупы.

На данный момент проводится досудебное расследование, сбор доказательств и проверка причастности тех или иных лиц к правонарушению. Отметим также: в КГГА заявили, что вопрос открытия пансионата на указанной территории не рассматривался.

Как ранее писал OBOZREVATEL, сотрудница гериатрического пансионата в поселке Хорошево Харьковского района избила веником пенсионера. Кроме того, она всячески его оскорбляла.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
18
0
Смешно
0
Интересно
8
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги