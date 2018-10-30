Вивозять трупи: в Києві виявили нелегальний будинок престарілих

У Святошинському районі Києва на території садового товариства "Зв'язківець" нелегально працює будинок престарілих. Люди, котрі живуть по сусідству, постійно скаржаться на жахливий сморід і неналежний догляд за людьми похилого віку.

За словами однієї із пацієнток, там проживають до 30 осіб. У самій будівлі порушені норми пожежної безпеки. Про це повідомляє "Інформатор".

Ніякої ліцензії на медичне обслуговування хворих у господині немає, а витратні матеріали та продукти життєдіяльності людей похилого віку не утилізуються належним чином. На вулиці біля будинку смердить фекаліями. Очевидці стверджують, що бачать, як іноді з підвалу виносять трупи.

Нині проводиться досудове розслідування, збір доказів і перевірка причетності тих чи інших осіб до правопорушення. Зазначимо також: в КМДА заявили, що питання відкриття пансіонату на цій території не розглядалося.

Як раніше писав OBOZREVATEL, співробітниця геріатричного пансіонату в селищі Хорошеве Харківського району побила віником пенсіонера. Крім того, вона всіляко його ображала.