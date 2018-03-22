Впервые за 30 лет: в Киеве реконструируют трамвайную линию

В Оболонском районе Киева реконструируют трамвайную линию на ул. Маршала Малиновского и ул. Иорданской - от ул. Добрынинской до разворотной петли на ул. Иорданской (включая узлы).

Как сообщила пресс-служба КГГА, реконструкцию этого участка трамвайной линии не выполняли более 30 лет, поэтому полотно и контактная сеть на ней очень изношены.

Во время ремонта будет полностью заменено пути, скрепления, шпалы, что позволит снизить уровень шума от движения трамваев.

Кроме того, будут обустроены новые опоры, контактный кабель и подвески, обновлены инженерные сети, находящиеся под трамвайным полотном.

Благодаря технологии интегрированных рельс в дорожное полотно, будет увеличена пропускная способность трамвайных переездов для автомобилей.

Во время реконструкции решится вопрос с водоотведением с трамвайных путей в дождевую канализацию. Специалисты улучшат благоустройство и обустроят участок новыми павильонами ожидания с информационно-справочным оборудованием.

Сейчас по указанному участку трамвайной линии курсируют два маршрута: № 11 - от Контрактовой площади до ул. Иорданской и № 17 - от площади Т. Шевченко до ул. Иорданской.

Как писал CityOboz, в Киеве реконструируют Певческое поле.