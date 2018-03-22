Вперше за 30 років: в Києві реконструюють трамвайну лінію

В Оболонському районі Києва реконструюють трамвайну лінію на вул. Маршала Малиновського та вул. Йорданській - від вул. Добринінській до разворотньої петлі на вул. Йорданській (включаючи вузли).

Як повідомила прес-служба КМДА, реконструкцію цієї ділянки трамвайної лінії не виконували більше 30 років, тому полотно і контактна мережа на ній дуже зношені.

Під час ремонту буде повністю замінено колії, скріплення, шпали, що дозволить знизити рівень шуму від руху трамваїв.

Крім того, будуть облаштовані нові опори, контактний кабель і підвіски, оновлені інженерні мережі, що знаходяться під трамвайним полотном.

Завдяки технології інтегрованих рейок в дорожнє полотно, буде збільшена пропускна здатність трамвайних переїздів для автомобілів.

Під час реконструкції вирішиться питання з водовідведенням з трамвайних колій в дощову каналізацію. Фахівці поліпшать благоустрій та облаштують ділянку новими павільйонами очікування з інформаційно-довідковим обладнанням.

Зараз по вказаній ділянці трамвайної лінії курсують два маршрути: № 11 - від Контрактової площі до вул. Йорданської і № 17 - від площі Т. Шевченка до вул. Йорданській.

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