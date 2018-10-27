В Запорожье заметили парня с тыквой вместо головы: видео

В Запорожье заметили парня у которого вместо головы была тыква. Он прогуливался по одному из районов города и ел семечки.

В сети предположили, что молодой человек готовится к Хеллоуину. Видео разместили на странице "its_zp" в Instagram.

Пользователей сети развеселил необычный парень.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Запорожье на знаменитого в городе уличного музыканта напал охранник ТРЦ, возле которого тот играл. Мужчина агрессивно размахивал руками и пытался прогнать парня. Охранник аргументировал свое поведение тем, что у музыканта нет разрешения на игру возле торгово-развлекательного центра.