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В Запорожье заметили парня с тыквой вместо головы: видео

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В Запорожье заметили парня у которого вместо головы была тыква. Он прогуливался по одному из районов города и ел семечки.

В сети предположили, что молодой человек готовится к Хеллоуину. Видео разместили на странице "its_zp" в Instagram.

В Запорожье заметили парня с тыквой вместо головы: видео
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Пользователей сети развеселил необычный парень.

В Запорожье заметили парня с тыквой вместо головы: видео
В Запорожье заметили парня с тыквой вместо головы: видео
В Запорожье заметили парня с тыквой вместо головы: видео
В Запорожье заметили парня с тыквой вместо головы: видео

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Запорожье на знаменитого в городе уличного музыканта напал охранник ТРЦ, возле которого тот играл. Мужчина агрессивно размахивал руками и пытался прогнать парня. Охранник аргументировал свое поведение тем, что у музыканта нет разрешения на игру возле торгово-развлекательного центра.

Тема
Zaporizhzhia.City
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Сталин Шароварный передоз
Сталин Шароварный передоз
То не тыква была, кастрюля 😂
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Пигин Макс
Пигин Макс
А чего тут удивительного? Там полстраны ходит в кастрюлях..
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Livesey David
Livesey David
На украине у всех тыквы вместо головы.
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