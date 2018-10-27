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У Запоріжжі помітили хлопця з гарбузом замість голови: відео

11.5тЧитати матеріал російською

У Запоріжжі помітили хлопця у якого замість голови був гарбуз. Він прогулювався одним із районів міста і їв насіння.

У мережі припустили, що молода людина готується до Хеловіну. Відео розмістили на сторінці "its_zp" в Instagram.

У Запоріжжі помітили хлопця з гарбузом замість голови: відео
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Користувачам мережі стало весело через незвичайного хлопця.

У Запоріжжі помітили хлопця з гарбузом замість голови: відео
У Запоріжжі помітили хлопця з гарбузом замість голови: відео
У Запоріжжі помітили хлопця з гарбузом замість голови: відео
У Запоріжжі помітили хлопця з гарбузом замість голови: відео

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Запоріжжі на знаменитого в місті вуличного музиканта напав охоронець ТРЦ, біля якого той грав. Чоловік агресивно розмахував руками і намагався прогнати хлопця. Охоронець аргументував свою поведінку тим, що у музиканта немає дозволу на гру біля торгово-розважального центру.

Тема
Zaporizhzhia.City
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