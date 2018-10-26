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В Одессе заметили необычное природное явление: впечатляющие фото

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В Одессе море отступило от берегов. Отлив "обнажил" волнолом и Желтый камень.

По словам ученых, это естественный ветровой сгон воды, пишет "Думская".

В Одессе заметили необычное природное явление: впечатляющие фото
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Как рассказал декан геолого-географического факультета ОНУ имени Мечникова Евгений Черкез, подобное явление - это нормально для одесской акватории, и не связано с геологическими процессами.

"Это естественный ветровой сгон воды. Подобное явление наблюдалось в прошлом году и у нас, в Одессе, и в Черноморске. У нас пологий песчаный пляж и понижение уровня воды всего на 20 сантиметров выглядит очень эффектно", - говорит ученый.

В Одессе заметили необычное природное явление: впечатляющие фото
В Одессе заметили необычное природное явление: впечатляющие фото
В Одессе заметили необычное природное явление: впечатляющие фото
В Одессе заметили необычное природное явление: впечатляющие фото
В Одессе заметили необычное природное явление: впечатляющие фото
В Одессе заметили необычное природное явление: впечатляющие фото
В Одессе заметили необычное природное явление: впечатляющие фото
В Одессе заметили необычное природное явление: впечатляющие фото
В Одессе заметили необычное природное явление: впечатляющие фото
В Одессе заметили необычное природное явление: впечатляющие фото
В Одессе заметили необычное природное явление: впечатляющие фото
В Одессе заметили необычное природное явление: впечатляющие фото

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети появились яркие снимки осенней Одессы.

Тема
Odesa.City
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