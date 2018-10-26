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В Одесі помітили незвичайне природне явище: вражаючі фото

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В Одесі море відступило від берегів. Відплив "оголив" хвилелом і Жовтий камінь.

За словами вчених, це природне вітрове зганяння води, пише "Думська".

В Одесі помітили незвичайне природне явище: вражаючі фото
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Як розповів декан геолого-географічного факультету ОНУ імені Мечникова Євген Черкез, подібне явище — це нормально для одеської акваторії, і не пов'язане з геологічними процесами.

"Це природне вітрове зганяння води. Подібне явище спостерігалося у минулому році і у нас, в Одесі, і в Чорноморську. У нас пологий піщаний пляж і зниження рівня води лише на 20 сантиметрів виглядає дуже ефектно", — говорить учений.

В Одесі помітили незвичайне природне явище: вражаючі фото
В Одесі помітили незвичайне природне явище: вражаючі фото
В Одесі помітили незвичайне природне явище: вражаючі фото
В Одесі помітили незвичайне природне явище: вражаючі фото
В Одесі помітили незвичайне природне явище: вражаючі фото
В Одесі помітили незвичайне природне явище: вражаючі фото
В Одесі помітили незвичайне природне явище: вражаючі фото
В Одесі помітили незвичайне природне явище: вражаючі фото
В Одесі помітили незвичайне природне явище: вражаючі фото
В Одесі помітили незвичайне природне явище: вражаючі фото
В Одесі помітили незвичайне природне явище: вражаючі фото
В Одесі помітили незвичайне природне явище: вражаючі фото

Як раніше писав OBOZREVATEL, у мережі з'явилися яскраві знімки осінньої Одеси.

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Odesa.City
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