В Одесі помітили незвичайне природне явище: вражаючі фото

В Одесі море відступило від берегів. Відплив "оголив" хвилелом і Жовтий камінь.

За словами вчених, це природне вітрове зганяння води, пише "Думська".

Як розповів декан геолого-географічного факультету ОНУ імені Мечникова Євген Черкез, подібне явище — це нормально для одеської акваторії, і не пов'язане з геологічними процесами.

"Це природне вітрове зганяння води. Подібне явище спостерігалося у минулому році і у нас, в Одесі, і в Чорноморську. У нас пологий піщаний пляж і зниження рівня води лише на 20 сантиметрів виглядає дуже ефектно", — говорить учений.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у мережі з'явилися яскраві знімки осінньої Одеси.