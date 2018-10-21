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Холодное море и безлюдные улицы: как выглядит осенняя Одесса

3.8тЧитать материал на украинском

В сети появились фото яркой и красочной осенней Одессы. Несмотря на то, что туристический сезон уже закончился - в этом городе многолюдно. Центральные улицы можно застать пустыми только ранним утром.

Последние теплые дни осени многие стараются провести на пляже. А некоторые смельчаки даже купаются в море. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как выглядит Одесса в октябре.

Холодное море и безлюдные улицы: как выглядит осенняя Одесса
Новости
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Холодное море и безлюдные улицы: как выглядит осенняя Одесса
Холодное море и безлюдные улицы: как выглядит осенняя Одесса
Холодное море и безлюдные улицы: как выглядит осенняя Одесса
Холодное море и безлюдные улицы: как выглядит осенняя Одесса
Холодное море и безлюдные улицы: как выглядит осенняя Одесса
Холодное море и безлюдные улицы: как выглядит осенняя Одесса
Холодное море и безлюдные улицы: как выглядит осенняя Одесса
Холодное море и безлюдные улицы: как выглядит осенняя Одесса
Холодное море и безлюдные улицы: как выглядит осенняя Одесса
Холодное море и безлюдные улицы: как выглядит осенняя Одесса
Холодное море и безлюдные улицы: как выглядит осенняя Одесса
Холодное море и безлюдные улицы: как выглядит осенняя Одесса
Холодное море и безлюдные улицы: как выглядит осенняя Одесса
Холодное море и безлюдные улицы: как выглядит осенняя Одесса
Холодное море и безлюдные улицы: как выглядит осенняя Одесса
Холодное море и безлюдные улицы: как выглядит осенняя Одесса
Холодное море и безлюдные улицы: как выглядит осенняя Одесса
Холодное море и безлюдные улицы: как выглядит осенняя Одесса
Холодное море и безлюдные улицы: как выглядит осенняя Одесса
Холодное море и безлюдные улицы: как выглядит осенняя Одесса
Холодное море и безлюдные улицы: как выглядит осенняя Одесса

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Одессе появился первый проект бесконтактной оплаты проезда. Теперь туристы и жители города смогут прокатиться на фуникулере заплатив за спуск или подъем банковской картой или даже мобильным телефоном с NFC. Для того чтобы оплатить проезд, необходимо просто поднести бесконтактную карту или телефон к желтому валидатору и дождаться звукового сигнала. После подтверждения оплаты он выдаст билет.

Тема
Odesa.City
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Натанов Иван
Натанов Иван
очень хороший город, много кентов там. если бы ещё чертей желто-синих убрать, вообще красота.
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Сейчас 15-40 Посмотрел вэб-камеры Крыма! Одесса в сравнении - действительно на пенсии. И ради интереса посмотрел Сочи. Украинцев прошу не смотреть- momento mori
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вот до чего довёл киевский режим. Людей нет, туристов нет. Полная нищета и безнадёга.
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