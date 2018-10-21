Холодное море и безлюдные улицы: как выглядит осенняя Одесса

В сети появились фото яркой и красочной осенней Одессы. Несмотря на то, что туристический сезон уже закончился - в этом городе многолюдно. Центральные улицы можно застать пустыми только ранним утром.

Последние теплые дни осени многие стараются провести на пляже. А некоторые смельчаки даже купаются в море. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как выглядит Одесса в октябре.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Одессе появился первый проект бесконтактной оплаты проезда. Теперь туристы и жители города смогут прокатиться на фуникулере заплатив за спуск или подъем банковской картой или даже мобильным телефоном с NFC. Для того чтобы оплатить проезд, необходимо просто поднести бесконтактную карту или телефон к желтому валидатору и дождаться звукового сигнала. После подтверждения оплаты он выдаст билет.