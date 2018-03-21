В киевской подземке прозвучат новые композиции ONUKA

В Киеве 22 марта в фойе станции метро "Золотые ворота" будут звучать композиции группы ONUKA в рамках фотопроекта в поддержку нового альбома MOZAЇKA.

Как сообщает The Village, это будут 10 фотографий с вокалисткой группы Натой Жижченко и мозаиками на разных станциях.

Рядом с каждым снимком будет содержаться информация о мозаике и музыке группы, между которыми авторы экспозиции проводят незримую параллель.

"В метро я бываю довольно часто. Это не тот случай, когда я впервые за много лет спустилась в подземку только ради проекта. Я очень люблю проехаться в пустом вагоне и во время поездки подумать о чем-то своем. Конечно, я и раньше обращала внимание на мозаики, расположенные на некоторых станциях. Они - их главное отличие и украшения. Пройдя столько десятилетий и не потеряв своей аутентичности, они и сегодня поражают. Их нужно хранить и реставрировать, а не уничтожать", - отметила Жижченко.

Не только увидеть, но и услышать композиции из альбома MOZAЇKA смогут все, кто воспользуется метро с 12:00 и до полуночи.

Фотовыставка продлится до 5 апреля 2018 года.

Как сообщал CityOboz, ONUKA включила в текст песни надпись с киевского дома.