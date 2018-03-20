ONUKA включила в текст песни надпись с киевского дома 

22 марта выйдет новый альбом ONUKA MOZAИKA. Ната Жижченко рассказала об одном из треков - STRUM.

В песне использованы строки, написанные киевским стрит-артистом Ежи Конопье, на стене дома, сообщает The Village.

Это не первый опыт переноса его текстов в треки ONUKA. Его лирика уже использована в песне SVITANOK: "Холодные дома в разных частях города прячут нас до весны. Неважно, три километра между нами или триста, лишь бы не было войны".

"Это было написано на будке где-то в районе Нивок, мне прислали фото этой надписи, и таким образом родилась песня. А здесь (в тексте STRUM. - Ред.) - часть его другого произведения", - отметила Жижченко.

По словам Натальи, песня STRUM посвящена ее бабушке.

"Дело в том, что моей бабушке уже 86 лет, в этом году исполнится 87. Она уже часто попадает в больницу или плохо себя чувствует. Но бабушка полностью трезвый человек в плане ума. Глядя на нее, я вижу, как затухает тело, но какими сильными остаются характер, дух и мысли. "Тушит как ток" - это как раз о моих чувствах, когда я вижу от мамы сообщение, что бабушка снова в больнице", - подчеркнула она.

Также отмечается, что звон посуды для трека записывали на берегу Днепра, а фрагменты с дудочкой и дрим-драмом - в Индонезии.