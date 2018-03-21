У київській підземці звучатимуть нові композиції ONUKA

У Києві 22 березня в фойє станції метро "Золоті ворота" звучатимуть композиції групи ONUKA в рамках фотопроекту в підтримку нового альбому MOZAЇKA.

Як повідомляє The Village, це будуть 10 фотографій з вокалісткою гурту Нато. Жижченко і мозаїками на різних станціях.

Поруч з кожним знімком буде міститися інформація про мозаїку і музиre групи, між якими автори експозиції проводять незриму паралель.

"В метро я буваю досить часто. Це не той випадок, коли я вперше за багато років спустилася в підземку тільки заради проекту. Я дуже люблю проїхатися в порожньому вагоні і під час поїздки подумати про щось своє. Звичайно, я і раніше звертала увагу на мозаїки, розташовані на деяких станціях.Вони - їх головна відмінність і прикраса. Пройшовши стільки десятиліть і не втративши своєї автентичності, вони і сьогодні вражають. Їх потрібно зберігати і реставрувати, а не знищувати", - зазначила Жижченко.

Не тільки побачити, а й почути композиції з альбому MOZAЇKA зможуть всі, хто скористається метро з 12:00 і до півночі.

Фотовиставка триватиме до 5 квітня 2018 року.

Як повідомляв CityOboz, ONUKA включила в текст пісні напис з київського будинку.