Перекрыли мосты и дороги: в Киеве засветилась скандальная голливудская певица

Популярная голливудская певица и актриса Майли Сайрус посетила Киев. Артистку заметили жители города в центральном районе - видео с Майли выложили в сеть, но вскоре удалили.

По слухам, певица снимает в украинской столице новый клип, на спортивную (футбольную) тематику. Из-за съемок клипа в городе перекрыли Дарницкий мост. Об этом написали пользователи Twitter.

Майли Сайрус в Киеве People talk

По словам очевидцев, несколько машин полиции перрекрыли въезд на мост со стороны Днепровской набережной, а также со стороны Печерского района (Надднепрянское шоссе). Более того, сообщается, движение на мосту также будет остановлено до вечера воскресенья, 28 октября.

Кстати, дарницкий мост перекрывали для съемок клипа @MileyCyrus — Юзовский (@kinvshchuk) 27 октября 2018 г.

Артистка также посетила некоторые заведения в столице, где попробовала борщ, блины и некоторые другие украинские блюда.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украину прилетала актриса Луселия Сантос. Она известна по роли в сериале “Рабыня Изаура”.