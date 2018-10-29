У Києві вандали розмалювали монастир рекламою наркотиків: фото

Невідомі намалювали на стіні Свято-Феодосіївського монастиря, який розташований навпроти Києво-Печерської Лаври, графіті з рекламою наркотиків.

Про це повідомив депутат Київради, Ярослав Діденко, на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що звернувся до міністра внутрішніх справ і в поліцію.

"В центрі Києва, на Печерську, прямо на стіні храму напис "клади" про координати прихованих наркотиків. Перехожі не звертають уваги на списані стіни Свято-Феодосіївського монастиря напроти Києво-Печерської Лаври. А насправді це реклама каналу, через який можна купити наркотики", — пишет депутат.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Києві група молодих осіб розписала стіни Синагоги Бродського. Правопорушники були затримані і передані в поліцію.