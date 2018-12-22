В Киеве появилось цитрусовое королевство: яркие фото

На территории Печерского ландшафтного парка стартовал первый в Украине Цитрусовый фестиваль. Тысячи лимонов и апельсинов превратили в сказочные замки.

Всего для выставки использовали более 120 тонн фруктов. Красочные фото на своей странице в Facebook опубликовала пользователь сети Оксана Александровна.

Здесь вы сможете увидеть дома Гарри Поттера, Рапунцель, Алладина, Робин Гуда, графа Дракулы, тамплиеров, и тому подобное. Каждое цитрусовое здание достигает 3-5 метров в высоту.

Как ранее писал OBOZREVATEL, больше половины всех новогодних елок, которые продаются сегодня в Украине – это ворованные, незаконно срубленные, нечипированные деревья. Об этом рассказал эколог Александр Соколенко. По его словам, мало кто вызывает полицию, видя незаконную продажу елок. Но даже если кто-то и звонит на 102 – полиция на такие вызовы не выезжает.