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В Киеве появилось цитрусовое королевство: яркие фото

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На территории Печерского ландшафтного парка стартовал первый в Украине Цитрусовый фестиваль. Тысячи лимонов и апельсинов превратили в сказочные замки.

Всего для выставки использовали более 120 тонн фруктов. Красочные фото на своей странице в Facebook опубликовала пользователь сети Оксана Александровна.

В Киеве появилось цитрусовое королевство: яркие фото
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Здесь вы сможете увидеть дома Гарри Поттера, Рапунцель, Алладина, Робин Гуда, графа Дракулы, тамплиеров, и тому подобное. Каждое цитрусовое здание достигает 3-5 метров в высоту.

В Киеве появилось цитрусовое королевство: яркие фото
В Киеве появилось цитрусовое королевство: яркие фото
В Киеве появилось цитрусовое королевство: яркие фото
В Киеве появилось цитрусовое королевство: яркие фото
В Киеве появилось цитрусовое королевство: яркие фото
В Киеве появилось цитрусовое королевство: яркие фото
В Киеве появилось цитрусовое королевство: яркие фото
В Киеве появилось цитрусовое королевство: яркие фото
В Киеве появилось цитрусовое королевство: яркие фото
В Киеве появилось цитрусовое королевство: яркие фото
В Киеве появилось цитрусовое королевство: яркие фото
В Киеве появилось цитрусовое королевство: яркие фото

Как ранее писал OBOZREVATEL, больше половины всех новогодних елок, которые продаются сегодня в Украине – это ворованные, незаконно срубленные, нечипированные деревья. Об этом рассказал эколог Александр Соколенко. По его словам, мало кто вызывает полицию, видя незаконную продажу елок. Но даже если кто-то и звонит на 102 – полиция на такие вызовы не выезжает.

Тема
Kyiv.City
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