У Києві оновили одну зі станцій метро: фото і відео

У Києві на станції метро "Почайна" з'явився новий напис. Букви встановили активісти спільно зі співробітниками метрополітену.

Зазначимо, що рішення про зміну назви станції "Петрівка" на "Почайну", було прийняте в лютому 2018 року. Про це на своїй сторінці у Facebook написала активістка Аннабелла Моріна.

"Щойно ми встановили разом із працівниками метрополітену нову назву станції Почайна на колійній стіні. Завтра продовжимо, зробимо останні штрихи, але це в будь-якому випадку вже фініш. І це ж одночасно старт", — пише Моріна.

Як раніше писав OBOZREVATEL, український гурт Yurcash на чолі з фронтменом Юрком Юрченком відсвяткував своє 14-річчя унікальним, і як підкреслили самі музиканти, дійсно народним "туром". Музиканти прокаталися із живими виступами по всіх станціях червоної гілки столичного метро, граючи у вагонах, на платформах і біля входів у підземку.