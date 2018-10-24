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В Киеве изменились правила продажи алкоголя ночью

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В Киеве вступило в силу решение о запрете продажи алкоголя с 23:00 до 10:00. Запрет не распространяется на рестораны, кафе и бары.

Решение 24 октября опубликовали в коммунальной газете "Крещатик". На этот раз его нельзя будет обжаловать в суде.

В Киеве изменились правила продажи алкоголя ночью
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Напомним, 27 сентября Киевский городской совет запретил реализацию алкоголя в магазинах Киева с 23:00 до 10:00. За проект соответствующего решения проголосовали 77 депутатов при минимально необходимых 61.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева во вторник, 23 октября, прорвала трубу с горячей водой, на улицах образовалась парящая река.

Тема
Kyiv.City
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