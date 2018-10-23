В Киеве прорвало трубу с горячей водой: люди перепрыгивают через парящие реки

В Голосеевском районе Киева во вторник, 23 октября, прорвала трубу с горячей водой, на улицах образовалась парящая река.

Об этом сообщается в Telegram-канале Kyiv LIVE. Там же обнародовано соответствующее видео.

Новости В Киеве после подачи горячей воды прорвало сотни труб

"У метро "Голосеевская" потекли реки. Трубу с горячей водой разорвало в четырех местах. Асфальт дымится, люди перепрыгивают потоки воды, которые текут до самой подземки", - говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве, в районе метро Теремки, прорвало трубу с горячей водой.