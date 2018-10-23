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В Киеве прорвало трубу с горячей водой: люди перепрыгивают через парящие реки

1.7тЧитать материал на украинском

В Голосеевском районе Киева во вторник, 23 октября, прорвала трубу с горячей водой, на улицах образовалась парящая река.

Об этом сообщается в Telegram-канале Kyiv LIVE. Там же обнародовано соответствующее видео.

Новости
В Киеве после подачи горячей воды прорвало сотни труб

"У метро "Голосеевская" потекли реки. Трубу с горячей водой разорвало в четырех местах. Асфальт дымится, люди перепрыгивают потоки воды, которые текут до самой подземки", - говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве, в районе метро Теремки, прорвало трубу с горячей водой.

Тема
Kyiv.City
Место
УкраинаКиев
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Блин! Я так и думал, что свидомые прячут горячую воду от народа под землю!
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Степан Графский
Степан Графский
Хохложопые свиньи могут на халяву помыться)))
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Ну вот и горячая водичка появилась в Куеве! СУГС три раза!
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