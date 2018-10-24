У Києві змінились правила продажу алкоголю вночі

У Києві вступило в силу рішення про заборону продажу алкоголю із 23:00 до 10:00 години. Заборона не поширюється на ресторани, кафе і бари.

Рішення 24 жовтня опублікували в комунальній газеті "Хрещатик". Цього разу його не можна буде оскаржити в суді.

Нагадаємо, що 27 вересня Київська міська рада заборонила реалізацію алкоголю у магазинах Києва із 23:00 до 10:00 години. За проект відповідного рішення проголосували 77 депутатів за мінімально необхідних 61.

"Тепер місто має підстави виписувати штраф за нічний продаж алкоголю, якщо у суб'єкта підприємницької діяльності є ліцензія на продаж алкоголю. Якщо такої ліцензії немає, то продаж алкоголю у будь-який час є незаконним і повинен припинятися поліцією. Це обмеження не стосується ресторанів і кафе, у яких є ліцензія на роздрібну торгівлю алкогольними напоями", — пише на своїй сторінці у Facebook Дмитро Білоцерківець, радник київського міського голови.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Голосіївському районі Києва у вівторок, 23 жовтня, прорвало трубу з гарячою водою, на вулицях утворилася річка.