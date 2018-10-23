Вылез из горящей квартиры и угрожал суицидом: в центре Харькова произошло громкое ЧП

В центре Харькова на площади Конституции в жилом доме вспыхнул пожар. Мужчина, находившийся в горящей квартире, вылез на карниз дома, пытаясь отбиваться от спасающих его сотрудников ГСЧС, угрожая им топором.

На место происшествия прибыло 5 пожарных машин, скорая и полиция. "Герой" инцидента, который через окно покинул горящую квартиру и вылез на карниз третьего этажа, пытался спрыгнуть вниз. Об этом написали пользователи сети, опубликовав фото и видео в Facebook.

50-летний мужчина, вероятно, является охранником жилого комплекса, где и произошло ЧП. Находясь на высоте третьего этажа, он отказался воспользоваться лестницей, предоставленной пожарными, при этом угрожая самим спасателям, пишет сайт "Городской Дозор".

По некоторым данным, он провел на карнизе более часа. На протяжении этого времени мужчина несколько раз пытался спрыгнуть вниз. Как выяснилось позже, он покинул квартиру из-за семейной ссоры, прихватив с собой топор и нож.

В связи с инцидентом харьковская полиция перекрыла движение на площади Конституции и оцепила здание. Возгорание в квартире было ликвидировано за несколько минут, а с потенциальным самоубийцей долгое время работали психологи. Спустя некоторое время мужчина залез обратно в окно.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в метрополитене Харькова на станции "Студенческой" произошел инцидент - пьяный мужчина бросился под поезд, в результате чего лишился кисти.