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В Харькове поселилось семейство смеющихся кукабар

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В региональном ландшафтном парке "Фельдман" поселилось семейство смеющихся кукабаров.

Птицы известны своим характерным криком, напоминающим человеческий хохот.

"У нас появились самец и самка смеющихся кукабар, одних из самых крупных представителей семейства зимородковых. Птицы прекрасно чувствуют себя в новом доме, а гости Фельдман экопарк их уже могут увидеть среди других тропических пернатых в вольере напротив бурых медведей", — отмечается на сайте комплекса.

Длина птиц достигает полуметра, размах крыльев — 65 см и масса — 500 г. С помощью громких звуков они общаются между собой, становясь особенно голосистыми вечером, а также в брачный период.

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Хотя ареал смеющихся кукабар ограничивается лесами и редколесьем Восточной Австралии, Новой Гвинеей и некоторыми близлежащими островами, "смех" этих птиц столь характерен, что часто используется в кино для воспроизведения "звуков джунглей", даже если место действия — на другом континенте.

Как сообщал CityOboz, обезьяна "призналась" в любви сотруднице зоопарка.

Тема
Kharkiv.City
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