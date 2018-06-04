Амфитеатр и пеликанник: как изменится зоопарк в Киеве

В киевском зоопарке проходит первая очередь масштабной реконструкции, которую обещают завершить в начале осени.

Рабочие уже практически возвели на территории амфитеатр для проведения различных мероприятий и обустроили три озера рядом с центральным входом, пишет "Сегодня".

На месте старого приматника и недостроенного корпуса ведется строительство нового входа в зоопарк. После реконструкции центральный вход переедет на угол проспекта Победы и ул. Зоологической. Там обустроят кассы и установят большую скульптуру жирафа.

Рядом появится здание, где разместятся кафе, сувенирный магазин, туалеты, а в подвальной части — огромный аквариум. Сейчас тут ведутся бетонно-арматурные работы.

По соседству строят бетонный каркас нового приматника площадью 7,3 тыс. кв.м.

"Это зигзагообразное строение с просторными вольерами и высокими потолками, чтобы животным было комфортно. Для посетителей с ограниченными возможностями и мам с колясками предусмотрены пандусы. Рядом с зимними вольерами будут сооружены летние с небольшими озерцами и ограждением", — рассказал Сергей Данилович, замдиректора КП "Житлоинвестбуд-УКБ", который проводит работы.

Отмечается, что озера, амфитеатр, новый пеликанник и универсальный вольер посетители зоопарка увидят уже в этом году. Первое декоративное озеро находится ближе к нынешнему входу. Сейчас его испытывают, заливая водой. Когда работы закончат, вода в озере будет спускаться каскадом, а пространство вокруг декорируют камнем, установят лавочки и освещение. Неподалеку забили сваи для универсального вольера площадью 100 кв. м для временных экспозиций.

Рядом со вторым озером уже практически выстроен из красного кирпича вольер для пеликанов площадью в 100 кв. м.

"По пандусу пеликаны будут спускаться в озеро. Вода в нем будет очищаться фильтрами", — отметил Данилович.

В той части зоопарка, которая находится ближе к Брест-Литовскому переулку, ведутся работы по обустройству еще одного озера с зимовальными ямами для рыб. В нем будут жить около 160 карпов. На озере также обустроят беседку в японском стиле. Вести к ней будет небольшой мостик. Рядом — летний амфитеатр (540 кв. м) на 250—300 мест. Постройку облицуют гранитом, а на ярусах будут деревянные сиденья.

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