У Харкові оселилося хиже сімейство кукабарів

У регіональному ландшафтному парку "Фельдман" оселилося сімейство кукабарів.

Птахи відомі своїм характерним криком, що нагадує людський регіт.

"У нас з'явилися самець і самка кукабарів, одних з найбільших представників сімейства рибалочкових. Птахи прекрасно почувають себе в новому будинку, а гості Фельдман екопарк їх вже можуть побачити серед інших тропічних пернатих у вольєрі навпроти бурих ведмедів", - зазначається на сайті комплексу.

Довжина птахів досягає півметра, розмах крил - 65 см і маса - 500 г. За допомогою гучних звуків вони спілкуються між собою, стаючи особливо голосистими ввечері, а також в шлюбний період.

Хоча ареал кукабарів обмежується лісами і рідколіссям Східної Австралії, Нової Гвінеєю і деякими прилеглими островами, "сміх" цих птахів настільки характерний, що часто використовується в кіно для відтворення "звуків джунглів", навіть якщо місце дії - на іншому континенті.

Як повідомляв CityOboz, мавпа "зізналася" в любові співробітниці зоопарку.