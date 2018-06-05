Обезьяна "призналась" в любви сотруднице зоопарка Бердянска. Видеофакт

В Бердянске Запорожской области в частном зоопарке "Сафари" обезьянка продемонстрировала симпатию к смотрительнице.
Посетители сняли на видео шимпанзе, она сначала внимательно рассматривала девушку, гладила ей ноги, затем принялась обнимать и целовать ее.
Проявление любви животного к человеку вызвало умиление у посетителей.
Отметим, шимпанзе считаются самыми близкими родственниками человека.
Исходя из исследований, их генетическая база совпадает с человеческой на 98,7%. Шимпанзе, как и людей, можно различать по индивидуальным отпечаткам кожных покровов на пальцах и ладонях.
Как сообщал CityOboz, в зоопарке Бердянска родился маленький капуцинчик.