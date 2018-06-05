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Обезьяна "призналась" в любви сотруднице зоопарка Бердянска. Видеофакт

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В Бердянске Запорожской области в частном зоопарке "Сафари" обезьянка продемонстрировала симпатию к смотрительнице.

Посетители сняли на видео шимпанзе, она сначала внимательно рассматривала девушку, гладила ей ноги, затем принялась обнимать и целовать ее.

Проявление любви животного к человеку вызвало умиление у посетителей.

Отметим, шимпанзе считаются самыми близкими родственниками человека.

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Исходя из исследований, их генетическая база совпадает с человеческой на 98,7%. Шимпанзе, как и людей, можно различать по индивидуальным отпечаткам кожных покровов на пальцах и ладонях.

Как сообщал CityOboz, в зоопарке Бердянска родился маленький капуцинчик.

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Zaporizhia.City
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