В Борисполь за 35 минут: стало известно расписание нового экспресса в аэропорт

Стало известно, как будет курсировать поезд из Киева в аэропорт Борисполь. Експресс будет ходить каждые 30-40 минут в часы пик и с интервалом от 40 минут до 1,5 часа - в остальное время.

Предварительная стоимость проезда - 80 грн. Расчетное время в пути - 35 минут. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил и.о. главы правления ПАО Укрзалізниця (УЗ) Евгений Кравцов.

"Есть вопрос по количеству авиарейсов в аэропорт в ночное время. Насколько я знаю их немного. Думаем, есть ли смысл в ночном экспрессе, или просто необходимо будет увеличить интервалы движения. Но в рабочем порядке мы отрабатываем круглосуточный режим работы", - отметил он.

Ожидается, что поезда между Киевом и аэропортом Борисполь будут курсировать с промежуточными остановками на станциях Выдубичи, Дарница, а в дальнейшем и около железнодорожной эстакады в районе автомагистрали Киев - Борисполь - Харьков.

Напомним: как ранее сообщал OBOZREVATEL, советник главы "Укравтодора" Александр Кава заявил, что скоростной поезд из Киева в аэропорт "Борисполь" обошелся в 580 млн гривен и соответствующий проект обречен быть убыточным.