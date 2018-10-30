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У Бориспіль за 35 хвилин: став відомий розклад нового експреса в аеропорт

2.1тЧитати матеріал російською

Стало відомо, як курсуватиме потяг із Києва в аеропорт Бориспіль. Експрес буде ходити кожні 30-40 хвилин у години пік і з інтервалом від 40 хвилин до 1,5 години — у решту часу.

Попередня вартість проїзду — 80 грн. Розрахунковий час у дорозі — 35 хвилин. Про це кореспонденту LIGA.net повідомив в.о. голови правління ПАТ Укрзалізниця (УЗ) Євген Кравцов.

У Бориспіль за 35 хвилин: став відомий розклад нового експреса в аеропорт
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"Є питання щодо кількості авіарейсів в аеропорт у нічний час. Наскільки я знаю, їх небагато. Думаємо, чи є сенс у нічному експресі, або просто необхідно буде збільшити інтервали руху. Але в робочому порядку ми відпрацьовуємо цілодобовий режим роботи", — зазначив він.

Очікується, що потяги між Києвом і аеропортом Бориспіль курсуватимуть із проміжними зупинками на станціях Видубичі, Дарниця, а в подальшому і біля залізничної естакади у районі автомагістралі Київ — Бориспіль — Харків.

Нагадаємо: як раніше повідомляв OBOZREVATEL, радник голови "Укравтодору" Олександр Кава заявив, що швидкісний потяг із Києва в аеропорт "Бориспіль" обійшовся у 580 млн гривень і відповідний проект приречений бути збитковим.

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