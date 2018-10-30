"Збіговисько садистів": у мережі розгорівся скандал навколо школи на Львівщині

У мережі розгорівся черговий скандал навколо української школи. На Львівщині вчителька перемістила парту дівчинки так, щоб однокласники сиділи спиною до неї.

Таке рішення вона прийняла після того, як мама дитини не здала гроші на підручники. Про це користувач мережі Лідія Гарасим написала в спільноті "Батьки SOS".

"Мама багатодітної родини не знайшла гроші на підручники, вчителька продавала в класі. Викладач оголосила на весь клас, що дитині не дали зошит, бо мама не здала гроші, і перемістили її парту так, щоб однокласники сиділи спиною до неї. Після того, як вчителька побачила, що мама сфотографувала обстановку в класі, парти знову переставили", — пише автор публікації.

Користувачі мережі обурені такою поведінкою вчительки.

Як раніше писав OBOZREVATEL, учениця 6-го класу харківської школи №151 Діана, яку принизили через відмову батьків брати участь у поборах і не пригостили тортом, після інциденту почала отримувати повідомлення із образами.