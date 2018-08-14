"Пробки и мусор": россияне рассказали, как разочаровались в Крыме

Туристы из России выразили свое недовольство отдыхом в аннексированном Крыму.

По словам граждан РФ, в Крыму красиво и комфортно, но местные власти оказались не готовы к туристическому сезону. Например Ялта постоянно стоит в пробках и завалена мусором, пишут "Крым Реалии".

"В Крыму я отдыхаю более 20 лет. Боимся, что тут будет тяжело отдыхать простому народу. Много территорий выкупаются, закрываются. С каждым годом появляется все больше заборов с колючей проволокой", - говорит туристка из РФ.

Отдыхающие отметили, что в Крыму очень завышены цены на жилье.

Как ранее писал CityOboz, Президент Украины Петр Порошенко поделился трогательным видео о Крыме и коренных народах полуострова.