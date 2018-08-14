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"Пробки и мусор": россияне рассказали, как разочаровались в Крыме

4.6тЧитать новость на украинском

Туристы из России выразили свое недовольство отдыхом в аннексированном Крыму.

По словам граждан РФ, в Крыму красиво и комфортно, но местные власти оказались не готовы к туристическому сезону. Например Ялта постоянно стоит в пробках и завалена мусором, пишут "Крым Реалии".

"В Крыму я отдыхаю более 20 лет. Боимся, что тут будет тяжело отдыхать простому народу. Много территорий выкупаются, закрываются. С каждым годом появляется все больше заборов с колючей проволокой", - говорит туристка из РФ.

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Отдыхающие отметили, что в Крыму очень завышены цены на жилье.

Как ранее писал CityOboz, Президент Украины Петр Порошенко поделился трогательным видео о Крыме и коренных народах полуострова.

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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Никто не ездит по мосту, поэтому Ялта в пробках. Шизофреники из Украины и Радио ЦРУ в своём репертуаре.
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