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"Затори і сміття": росіяни розповіли, як розчарувалися у Криму

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Туристи з Росії висловили своє невдоволення відпочинком в анексованому Криму.

За словами громадян РФ, в Криму красиво і комфортно, але місцева влада виявилася не готовою до туристичного сезону. Наприклад Ялта постійно стоїть в заторах і завалена сміттям, пишуть "Крим Реалії".

"У Криму я відпочиваю понад 20 років. Боїмося, що тут стане важко відпочивати простому народу. Багато територій викуповуються, закриваються. З кожним роком з'являється все більше парканів з колючим дротом", - каже туристка з РФ.

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Відпочиваючі зазначили, що в Криму дуже завищені ціни на житло.

Як раніше писав CityOboz, Президент України Петро Порошенко поділився зворушливим відео про Крим і корінні народи півострова.

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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Никто не ездит по мосту, поэтому Ялта в пробках. Шизофреники из Украины и Радио ЦРУ в своём репертуаре.
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