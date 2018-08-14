"Затори і сміття": росіяни розповіли, як розчарувалися у Криму

Туристи з Росії висловили своє невдоволення відпочинком в анексованому Криму.

За словами громадян РФ, в Криму красиво і комфортно, але місцева влада виявилася не готовою до туристичного сезону. Наприклад Ялта постійно стоїть в заторах і завалена сміттям, пишуть "Крим Реалії".

"У Криму я відпочиваю понад 20 років. Боїмося, що тут стане важко відпочивати простому народу. Багато територій викуповуються, закриваються. З кожним роком з'являється все більше парканів з колючим дротом", - каже туристка з РФ.

Відпочиваючі зазначили, що в Криму дуже завищені ціни на житло.

Як раніше писав CityOboz, Президент України Петро Порошенко поділився зворушливим відео про Крим і корінні народи півострова.