Огни мегаполиса: как выглядит ночной Киев с высоты

Улицы Киева - наиболее проблемное место украинской столицы. Стихийная торговля, МАФы, неудовлетворительная уборка, припаркованные автомобили - это неполный список "минусов", о которых говорят жители города.
Но с высоты Киев выглядит незабываемо. Фотографии ночного города показывает ua.news.
Вид на сторону Киево-Печерской Лавры с Березняков
ua.news
Депо метрополитена на Оболони
ua.news
Вечерняя Петровка
ua.news
Южный мост
ua.news
Новостройки Позняков
ua.news
Развязка возле станции метро "Позняки"
ua.news
Оболонь и Северный мост
ua.news
Ранее CityOboz показывал, как выглядит Киев без пробок.