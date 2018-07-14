Огни мегаполиса: как выглядит ночной Киев с высоты

Улицы Киева - наиболее проблемное место украинской столицы. Стихийная торговля, МАФы, неудовлетворительная уборка, припаркованные автомобили - это неполный список "минусов", о которых говорят жители города.

Но с высоты Киев выглядит незабываемо. Фотографии ночного города показывает ua.news.

Вид на сторону Киево-Печерской Лавры с Березняков ua.news

Депо метрополитена на Оболони ua.news

Вечерняя Петровка ua.news

Южный мост ua.news

Новостройки Позняков ua.news

Развязка возле станции метро "Позняки" ua.news

Оболонь и Северный мост ua.news

Ранее CityOboz показывал, как выглядит Киев без пробок.