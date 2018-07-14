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Огни мегаполиса: как выглядит ночной Киев с высоты

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Улицы Киева - наиболее проблемное место украинской столицы. Стихийная торговля, МАФы, неудовлетворительная уборка, припаркованные автомобили - это неполный список "минусов", о которых говорят жители города.

Но с высоты Киев выглядит незабываемо. Фотографии ночного города показывает ua.news.

Вид на сторону Киево-Печерской Лавры с Березняков

ua.news

Депо метрополитена на Оболони

ua.news

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Вечерняя Петровка

ua.news

Южный мост

ua.news

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Новостройки Позняков

ua.news

Развязка возле станции метро "Позняки"

ua.news

Оболонь и Северный мост

ua.news

Ранее CityOboz показывал, как выглядит Киев без пробок.

Тема
Kyiv.City
Место
УкраинаКиев
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