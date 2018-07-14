7 месяцев работы: в Киеве появилась мини-копия известного фонтана. Фотофакт

В столице появилась восьмая мини-скульптура проекта "Шукай!" - киевский фонтан. Он установлен в кафе "Трішки більше" на ул. Владимирской.

Вес скульптуры составляет всего 1,8 кг, а размер – 14 см. На ее создание автор – скульптор Сергей Галенко – потратил семь месяцев

Киевский фонтан facebook.com/shukay.kyiv

"Бросишь монетку – вернешься в Киев", - лозунг новой скульптуры.

"Шукай!" - это коллекция бронзовых мини-скульптур, каждая из которых с той или иной стороны презентует Киев. Пока их восемь и найти их можно в украинской столице. Всего их должно быть 12. И все эти скульптуры смогут рассказать самые интересные факты о Киеве.

Ранее CityOboz рассказывал, что в столице появилась бронзовая котлета по-киевски.