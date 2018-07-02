Рай: как выглядит Киев без пробок (видео)

Киев - самый густонаселенный и активный город Украины. Жизнь в столице кипит до поздней ночи. Это отражается и на дорожном движении по центральным улицам города. В часы "пик" по ним редко можно проехать быстро.

Но иногда, особенно на выходных, даже перегруженные обычно маршруты могут порадовать автомобилистов.

Как выглядит Киев в те редкие дни, когда основные дороги свободны, показал "Информатор".

Видео снято на бульваре Леси Украинки, ул. Бассейной, Набережной и Набережно-Крещатицкой, а также на Броварском проспекте – традиционно переполненных улицах Киева.

Ранее CityOboz показывал удивительные фото Киева с высоты.