Ремонт за 38 миллионов: как сейчас выглядит парк "Отрадный" в Киеве

В Киеве активно ремонтируют зоны отдыха. Одним из таких объектов стал парк "Отрадный" в Соломенском районе.

На его реконструкцию город потратил 38 316 500 гривен. О том, как изменился парк после капремонта, пишет "Информатор".

Парк "Отрадный" kiev.informator.ua

Ремонтные работы здесь продолжались с марта по июнь 2018 года.

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Сейчас парк выглядит привлекательно и красиво: новые лавочки, зеленые насаждения, много цветов и скульптуры. Также коммунальщики полностью оборудовали зоны для детей.

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

Многие посетители парка приходят отдыхать семьями с детьми, катаются на велосипедах, устраивают пикники на траве и занимаются спортом на специально установленных в парке тренажерах.

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

В парке зелено и есть множество развлечений: от футбольного поля для игры с мячом до аттракционов для самых маленьких.

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

В целом, "Отрадный" как будто создан для прогулок с детьми — игровые площадки, веревочный парк и детские зоны. Там каждый сможет найти для себя занятие, приобрести что-то вкусненькое или просто прогуляться и подышать свежим воздухом.

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

Как добраться: улица Михаила Донца, 13. От станции метро "Шулявская" на 27 троллейбусе или 427 маршрутке. Выходить на остановке "Михаила Донца".

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