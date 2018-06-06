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Одно из самых известных "чудес Украины" сильно преобразится. Фото

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На Ривненщине возле Тоннеля любви создают перрон-павильон. Тут будут проходить концерты и смогут жениться пары, приезжающие со всего мира.

Благоустройством тоннеля занимается Клеванская ОТГ, сообщает местный ресурс "РадиоТрек".

"Тоннель любви ежегодно посещает более 20 тыс. туристов. Вскоре вблизи появится еще одна туристическая изюминка – перрон-павильон. Здесь будут жениться пары, которые будут приезжать в тоннель со всего мира", – сообщают организаторы проекта.

Возле Тоннеля любви появится свадебный перрон

adiotrek.rv.ua

Перрон будет многофункциональный. Здесь планируют организовывать различные концерты и тематические вечера отдыха, а на одной из сторон перрона предприниматели установят экран для просмотра фильмов.

Кроме этого, Клеванская ОТГ уже разработала несколько туристических маршрутов. Громада планирует открыть информационно-туристический центр, который будет предоставлять комплекс услуг для посетителей.

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Украина
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