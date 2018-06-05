На Львовщине обнаружили долину краснокнижных цветов 

Ботаники обнаружили в долине реки Днестр во Львовской области большой очаг редких цветов - ирисов сибирских, которые занесены в Красную книгу Украины.

Как сообщает Zaxid.net, для сохранения этого вида предложили создать ботанический заказник общегосударственного значения "Долина ирисов" на 18 га вблизи села Надетычи.

Соответствующее предложение выдвинули профессора Львовского национального университета имени Ивана Франко Роман Гладышевский и Лидия Тасенкевич и подали на рассмотрение департамента экологии и природных ресурсов Львовской областной государственной администрации.

Также отмечается, что это самая большая из известных в Украине местность с ирисами, там растет около 3 тыс. цветов.

Как сообщал CityOboz, в Одессе появился украинский флаг из цветов.