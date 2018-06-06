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Одне з найвідоміших "чудес України" сильно зміниться. Фото

2.7тЧитати новину російською

На Рівненщині біля Тунелю кохання створюють перон-павільйон. Тут будуть проходити концерти і зможуть одружитися пари, які приїжджають з усього світу.

Благоустроєм тунелю займається Клеванська ОТГ, повідомляє місцевий ресурс "РадіоТрек".

"Тунель кохання щороку відвідує понад 20 тис. туристів. Незабаром поблизу з'явиться ще одна туристична родзинка - перон-павільйон. Тут будуть одружуватися пари, які будуть приїжджати в тунель з усього світу", - повідомляють організатори проекту.

Біля Тунелю кохання з'явиться весільний перон

adiotrek.rv.ua

Перон буде багатофункціональним. Тут планують організовувати різні концерти і тематичні вечори відпочинку, а на одній зі сторін перону підприємці встановлять екран для перегляду фільмів.

Крім цього, Клеванська ОТГ вже розробила кілька туристичних маршрутів. Громада планує відкрити інформаційно-туристичний центр, який надаватиме комплекс послуг для відвідувачів.

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Місце
Україна
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