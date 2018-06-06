Одне з найвідоміших "чудес України" сильно зміниться. Фото

На Рівненщині біля Тунелю кохання створюють перон-павільйон. Тут будуть проходити концерти і зможуть одружитися пари, які приїжджають з усього світу.
Благоустроєм тунелю займається Клеванська ОТГ, повідомляє місцевий ресурс "РадіоТрек".
"Тунель кохання щороку відвідує понад 20 тис. туристів. Незабаром поблизу з'явиться ще одна туристична родзинка - перон-павільйон. Тут будуть одружуватися пари, які будуть приїжджати в тунель з усього світу", - повідомляють організатори проекту.
Біля Тунелю кохання з'явиться весільний перон
adiotrek.rv.ua
Перон буде багатофункціональним. Тут планують організовувати різні концерти і тематичні вечори відпочинку, а на одній зі сторін перону підприємці встановлять екран для перегляду фільмів.
Крім цього, Клеванська ОТГ вже розробила кілька туристичних маршрутів. Громада планує відкрити інформаційно-туристичний центр, який надаватиме комплекс послуг для відвідувачів.
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