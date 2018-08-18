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"Очистили от скверны": в Одессе священники окропили бульвар святой водой

2.4тЧитать новость на украинском

После завершения Марша равенства в Одессе, местные священники решили "очистить от скверны" Приморский бульвар. Сюда пришел настоятель храма Святой мученицы Татианы Олег Мокряк и окропил территорию освященной водой.

Люди, которые были рядом с ним несли иконы и красное пластиковое ведро со святой водой. Фото опубликовало издание "Оdessa Оnline".

Сам Марш равенства в Одессе прошел под охраной полиции. Перед началом хода правоохранители задержали нескольких радикалов.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, туристам не советуют купаться на пляжах Курортного и Затоки. Эксперты обнаружили ухудшение санитарно-микробиологического состояния морской воды.

Тема
Odesa.City
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Комментарии на сайте не модерированы
macia mike
macia mike
Не розумію! Для чого дозволяти цьому бидлу з ЛГБТ їх дебільні марші? Невже не зрозуміло, що суспільство цю мерзоту не сприймає. Копи і священники могли б займатись чимсь потрібнішим ніж охороняти цих не дороблених і кропити вулиці після них!
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Anti-banderos
Anti-banderos
Если бы так можно было всю Украину от пидорасов бандеровских очистить...
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Есть такие люди, - их зовут кацапы, До всего есть дело, всё им по плечу, Учат, как сношаться, даже маму с папой, Пьют заместо пива, - конскую мочу. Раздают кацапы ценные советы, Ведь они всё знают, и во всём секут, Где чего случится вдруг на белом свете, А кацап незванный, - сразу тут как тут. Где его не просят, и не уважают, - Именно в то место сунет он свой хер, Хоть своей же властью вечно унижаем, - Он на всё согласен, словно пионер. Что же тут поделать, - это их привычка, - Лезть под одеяло, и в ночной горшок, Ведь кацапы, знамо, - и в пиз затычка, И к зал лысой красный гребешок.
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