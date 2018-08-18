"Очистили от скверны": в Одессе священники окропили бульвар святой водой

После завершения Марша равенства в Одессе, местные священники решили "очистить от скверны" Приморский бульвар. Сюда пришел настоятель храма Святой мученицы Татианы Олег Мокряк и окропил территорию освященной водой.

Люди, которые были рядом с ним несли иконы и красное пластиковое ведро со святой водой. Фото опубликовало издание "Оdessa Оnline".

Сам Марш равенства в Одессе прошел под охраной полиции. Перед началом хода правоохранители задержали нескольких радикалов.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, туристам не советуют купаться на пляжах Курортного и Затоки. Эксперты обнаружили ухудшение санитарно-микробиологического состояния морской воды.