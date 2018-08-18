МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
КияниМедОбоз

"Очистили від скверни": в Одесі священики окропили бульвар святою водою

2.4тЧитати новину російською

Після завершення Маршу рівності в Одесі, місцеві священики вирішили "очистити від скверни" Приморський бульвар. Сюди прийшов настоятель храму Святої мучениці Татіани Олег Мокряк і окропив територію свяченою водою.

Люди, які були поруч з ним несли ікони і червоне пластикове відро з святою водою. Фото опублікувало видання " Оdessa Оnline ".

Сам Марш рівності в Одесі пройшов під охороною поліції. Перед початком ходи правоохоронці затримали кількох радикалів.

Нагадаємо, як раніше писав OBOZREVATEL, туристам не радять купатися на пляжах Курортного і Затоки. Експерти виявили погіршення санітарно-мікробіологічного стану морської води.

Тема
Odesa.City
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
10
26
Смішно
5
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
macia mike
macia mike
Не розумію! Для чого дозволяти цьому бидлу з ЛГБТ їх дебільні марші? Невже не зрозуміло, що суспільство цю мерзоту не сприймає. Копи і священники могли б займатись чимсь потрібнішим ніж охороняти цих не дороблених і кропити вулиці після них!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Anti-banderos
Anti-banderos
Если бы так можно было всю Украину от пидорасов бандеровских очистить...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Есть такие люди, - их зовут кацапы, До всего есть дело, всё им по плечу, Учат, как сношаться, даже маму с папой, Пьют заместо пива, - конскую мочу. Раздают кацапы ценные советы, Ведь они всё знают, и во всём секут, Где чего случится вдруг на белом свете, А кацап незванный, - сразу тут как тут. Где его не просят, и не уважают, - Именно в то место сунет он свой хер, Хоть своей же властью вечно унижаем, - Он на всё согласен, словно пионер. Что же тут поделать, - это их привычка, - Лезть под одеяло, и в ночной горшок, Ведь кацапы, знамо, - и в пиз затычка, И к зал лысой красный гребешок.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги