"Очистили від скверни": в Одесі священики окропили бульвар святою водою

Після завершення Маршу рівності в Одесі, місцеві священики вирішили "очистити від скверни" Приморський бульвар. Сюди прийшов настоятель храму Святої мучениці Татіани Олег Мокряк і окропив територію свяченою водою.

Люди, які були поруч з ним несли ікони і червоне пластикове відро з святою водою. Фото опублікувало видання " Оdessa Оnline ".

Сам Марш рівності в Одесі пройшов під охороною поліції. Перед початком ходи правоохоронці затримали кількох радикалів.

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