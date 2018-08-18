Опасность для туристов: в Одесской области запретили купаться в море

Отдыхающим не советуют купаться на пляжах Курортного и Затоки. Эксперты обнаружили ухудшение санитарно-микробиологического состояния морской воды.

Об этом сообщили в Одесском областном лабораторном центре МОЗ, пишет "Укринформ".

"Из 40 проб морской воды, отобранных в контрольных точках на пляжах на территории области, 2 пробы, отобранные на пляжах пгт Затока и на Будагськой косе близ села Курортное, не соответствуют требованиям санитарно-микробиологических нормативов. 60 проб морской воды, отобранных на пляжах Одессы, соответствуют нормативным значениям", - подчеркнули в лабораторном центре МОЗ.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, в Одессе начал разрушаться памятник "Крылья Победы", возведенный в 1984 году к годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.