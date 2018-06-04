Названы шесть проектов, которые изменят Киев

В Киеве приняли ряд решений о новых городских проектах и инициативах. Среди них - скорая ветеринарная помощь, капитальный ремонт Софийской площади и новый парк на Подоле, пишет БЖ.

Причалы в парках

Планируется реконструкция двух парков, имеющих выход к воде — парка на Трухановом острове и "Наталки" на Оболони. Там построят причалы для прогулочных трамваев, чтобы можно было собирать пассажиров, которые хотят увидеть город с воды.

Труханов остров

Парк "Наталка"

Капремонт Софийской площади

В рамках капитального ремонта Софийской площади запланировали обустроить 250 кв. м газона, уложить гранитные плиты и новую брусчатку, заменить внешнее освещение и смонтировать новую троллейбусную сеть. На работы потратят 67,8 млн грн.

Софийская площадь

Реконструкция парка “Юность”

В Святошинском районе планируют реконструкцию парка “Юность”, там обновят входы, обустроят селфи-зону, место для выгула собак, зону для проведения торжеств и групповых занятий, велодорожку и скейт-парк. Также планируется обустройство стоянки для автомобилей и Wi-Fi.

Скорая ветеринарная помощь

В конце лета в Киеве в тестовом режиме запустят скорую помощь для животных. В состав бригады ветпомощи войдут водитель, ловец и ветеринар. Бригада будет работать в круглосуточном режиме, помощь будет платной для домашних животных и бесплатной для бродячих.

Железная дорога в "Борисполь"

Строительство железной дороги в “Борисполь” планируют закончить к 1 декабря 2018 года. По ней планируют запустить 11 поездов PESA на 91 посадочное место и 2 поезда PESA на 192 посадочных места. Время на дорогу от киевского вокзала до аэропорта на скоростных поездах составит 35 минут.

Парк на Подоле

В Киянском переулке, 13-21 построят новый парк площадью 55.8 тыс. кв. м. Земельный участок, на котором создадут парк, покрыт многолетними растениями и насаждениями общего пользования.

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