УкрEngРус
Регистрация
КияниМедОбоз

Как выглядел первый пляж в Киеве: уникальные архивные фото

535Читать новость на украинском

В сети показали уникальные черно-белые фотографии первого общественного пляжа в Киеве, который обустроили на Трухановом острове в 1918 году.

Снимки опубликованы в паблике "Клуб коренного киевлянина" в Facebook.

"До этого для купания использовались специальные купальни, а принимать солнечные ванны считалось неприличным. Пляж организовали немецкие военные, которые находились в Киеве во времена гетмана Павла Скоропадского. Киевлянам идея пляжа понравилась, они стали не только купаться в Днепре, но и загорать на берегу", – говорится в сообщении.

Новости
Киевлян в жару будут поливать водой в парках

facebook.com/kiev.klab

facebook.com/kiev.klab

facebook.com/kiev.klab

facebook.com/kiev.klab

facebook.com/kiev.klab

Ранее CityOboz показал раритетные фотографии Мариуполя в годы Второй мировой войны.

Тема
Kyiv.City
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги