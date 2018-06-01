Как выглядел первый пляж в Киеве: уникальные архивные фото

В сети показали уникальные черно-белые фотографии первого общественного пляжа в Киеве, который обустроили на Трухановом острове в 1918 году.

Снимки опубликованы в паблике "Клуб коренного киевлянина" в Facebook.

"До этого для купания использовались специальные купальни, а принимать солнечные ванны считалось неприличным. Пляж организовали немецкие военные, которые находились в Киеве во времена гетмана Павла Скоропадского. Киевлянам идея пляжа понравилась, они стали не только купаться в Днепре, но и загорать на берегу", – говорится в сообщении.

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facebook.com/kiev.klab

facebook.com/kiev.klab

facebook.com/kiev.klab

facebook.com/kiev.klab

facebook.com/kiev.klab

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